مستشار الكاظمي يؤكد عدم وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد

2021/12/29 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، عدم وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إنه “لا توجد أي مخاوف حول صرف رواتب الموظفين كافة دون اي استثناء، إذ سيمارس قانون الادارة المالية النافذ دوره في تنظيم الايرادات …

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