توب 5: العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف.. ولبنان يحدد موعد الانتخابات

2021/12/29 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي عن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي واقتصار دوره على "المشورة والدعم"، إلى توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما لانتخاب مجلس النواب في 15 مايو/آيار المقبل...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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