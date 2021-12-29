محافظ ذي قار يعلن القبض على مجموعة اعتدت على الشركات النفطية

2021/12/29 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعأعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، إلقاء القبض على مجموعة اعتدت على إحدى الشركات النفطية الأجنبية.وأكد الغزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى المجموعة الاجرامية التي اعتدت على الشركة الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي في حقول المحافظة النفطية".وأضاف، أن "إدارة المحافظة لن تسمح بأي حالة اعتداء على أي شركة أجنبية تعمل في حدود المحافظة".

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