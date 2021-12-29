المباشرة بصيانة سور مدينة هيت الأثري في الانبار

2021/12/29 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث في الأنبار، اليوم الأربعاء، المباشرة بصيانة سور هيت الأثري.

وقال مراقب آثار أقدم محمد بدري ياسين للوكالة الرسمية، إن “الهيئة العامة للاثار والتراث دائرة الصيانة وبالتعاون مع مفتشية اثار الانبار، باشرت بصيانة سور مدينة هيت الاثري حيث قامت بصيانة جزء من هذا السور الذي هو عبارة عن جدار سميك جدا يتراوح سمكه من متر وعشرين سم الى متر وسبعين سم، وهو مشيد بالحجارة غير المهندمة والجص ومادة النورة”.

وأضاف، أنه “تمت اعادة صيانته بنفس المواد التي أسس فيها”، مبينا أن “السور تتخلله بعض العناصر المعمارية المهمة المتمثلة بالعقود او الحنايا غير الغائرة تعلوها العقود المدببة وتعتبر سمة معمارية اثرية مهمة، حيث تمت صيانة الجزء الاول من السور ومستمرة عملية الصيانة لاكمال المرحلة الثانية”.

وبين أن “السور يقع في الجنوب الغربي من قلعة هيت والذي يبلغ طوله حوالي 40 مترا وبارتفاعات شاهقة جدا”.

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