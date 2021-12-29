الإعلام الرقمي: رصد نشاط لعناصر “داعش” في فيسبوك

2021/12/29 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، ظهور نشاط جلي لحسابات فردية مختلفة تابعة لانصار تنظيم داعش على منصة فيسبوك، بعد انتشار صور وخبر استشهاد مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه.

وقال المركز في بيان، إن “الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجئ بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات او الحسابات التي نعت استشهاد الابطال على ايدي التنظيم، حيث رصد الفريق حسابات ارهابية تعلق بكل حرية”، لافتاً إلى أن “بعض الحسابات الداعشية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا ، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح تنظيم داعش”.

ولاحظ المركز، وفق البيان، ان “حسابات التنظيم قد نشطت في الفترة الاخيرة وبدأت تستخدم صور واسماء تتغلب على خوارزمية فيسبوك كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة من اجل عدم رصدها وبالتالي حذفها”.

واشار الى ان “وجود هذا الحسابات لايقتصر على منصة فيسبوك، بل ايضا في منصة الانستغرام، حيث توجد العديد من الحسابات ممن تستخدم خدمة Reels لنشر مقاطع قصيرة تتعلق بهم”، منوهاً إلى أن “حسابات التنظيم تعاود في الظهور على منصة فيسبوك كلما وجد التنظيم نوعا من التراخي في التعامل معه من قبل المنصة”.

وطالب المركز، شركة فيسبوك “بضرورة زيادة الفرق البشرية التي ترصد وتتابع هذه الحسابات من اجل حظرها فورا بدلا من الاعتماد على بلاغات المستخدمين التي يتاخر الرد على مضمونها خصوصا مع زيادة العمليات العسكرية للقوات العراقية لاجتثاث بقايا خلايا التنظيم في بعض المناطق التي يمارس فيها عمليات الغدر والاختطاف”.

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