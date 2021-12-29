الكرملين والبيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن يوم الخميس

2021/12/29 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكر الكرملين والبيت الأبيض في تصريحين منفصلين أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي غدا الخميس.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالات روسية: […]

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