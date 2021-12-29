الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل المالكي بعد لقاء الصدر

2021/12/29 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال مصدر مطلع، ان “قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماع لها في منزل المالكي لمناقشة نتائج الحوار مع الصدر وكذلك الخطوات التفاوضية المستقبلية”.

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