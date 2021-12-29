الغزي يُشدد على ضرورة إشاعة الثقافة المجتمعية للحفاظ على الصحة البيئية

2021/12/29 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدّد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاربعاء، على الجهات الرسمية ذات العلاقة، بضرورة نشر الوعي وإشاعة الثقافة المجتمعية، حفاظاً على الصحة البيئية، عبر برامج التوعية والإرشاد المتاحة، والالتزام […]

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