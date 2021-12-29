2021/12/29 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استضاف مجلس إدارة البنك المركزي العراقي خلال جلسته ليوم 2021/12/29 السيد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة ونائبيه.وقد عرض معالي السيد المحافظ الاستاذ مصطفى غالب مخيف أوضاع القطاع المصرفي في ظل الخطة الاصلاحية التي تبناها البنك المركزي مطلع عام ٢٠٢١ لإصلاح القطاع وتوجهات مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية لغرض امتثال بعض المصارف للضوابط والتعليمات قبل السير بالإجراءات القانونية بحقها. وقد أيد المجتمعون هذا التوجه لضمان تحسين المصارف لأوضاعها المالية وتجنب الآثار الناتجة عن أداءها السلبي وانعكاسه على سمعه القطاع المصرفي، رغم منحها مددا كافية لتحسين أوضاعها وأداء التزاماتها.وقد قرر المجلس إيقاف كافة العمليات والأنشطة المصرفية لتلك المصارف مع منحها مهلة نهائية لمدة ثلاث أشهر لتحسين أداءها وتأمين السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماتها وزيادة رؤوس أموالها الى الحدود المطلوبة.وورد في قرار مجلس الإدارة أن المصارف التي لا تتمكن من تأمين ما مطلوب منها عليها الاندماج مع مصارف أخرى، وفي حال عدم تلبية ما ورد آنفا يتم سحب الرخصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.البنك المركزي العراقيالمكتب الإعلامي2021/12/29

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحذر المصارف غير الملتزمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحذر المصارف غير الملتزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).