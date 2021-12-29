بالفيديو .. مكان اختطاف الشهيد ياسر الجوراني ورفاقه

2021/12/29 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح المكان الذي اختطفت داعش العقيد ياسر الجوراني ورفاقه في ديالى.

ويبين مقطع الفيديو المكان الذي اختطف منه تنظيم داعش الإرهابي العقيد ياسر الجوراني ورفاقه في حمرين بمحافظة ديالى.ويكشف الفيديو بعض من آثار رحلة الصيد التي قام الشهداء قبيل اختطافهم.

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