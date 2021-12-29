تحالف العزم يعقد اجتماعاً بشأن جولة الخنجر الأخيرة

2021/12/29 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن تحالف العزم، الأربعاء، مناقشة جولة زعيمه خميس الخنجر الخليجية والإقليمية الأخيرة، خلال اجتماع عقد في منزل الخنجر.

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وقال المتحدث باسم تحالف العزم صلاح الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2021)، إنه "عقد تحالف العزم اجتماعا في مقر خميس الخنجر في بغداد وبحضور عدد من قيادات تحالف العزم والمكتب السياسي وعدد من النواب الفائزين".

وأضاف، "وبارك المجتمعون لأعضاء تحالف العزم الفائزين بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وناقش الاجتماع خطوات التحالف واستحقاقات المرحلة القادمة ونتائج جولة رئيس تحالف العزم الخليجية والاقليمية الأخيرة".

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