حصيلة قياسية لكورونا في أميركا.. والصحة العالمية تخشى

2021/12/29 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتسجيلها نحو 265 ألف إصابة يوميا في المتوسط، منذ أسبوع، تواجه الولايات المتحدة تفشيا قياسيا مقلقا لكوفيد-19، بدفع من المتحورة أوميكرون، تجاوز موجة يناير 2021.

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