الإعلام الرقمي: ظهور نشاط واضح لداعش على فيسبوك

2021/12/29 | 21:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الإعلام الرقمي (DMC)، الأربعاء، عن ظهور نشاط لحسابات فردية مختلفة تابعة لأنصار داعش على منصة فيسبوك، بعد انتشار صور وخبر مقتل مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه.

وذكر بيان للمركز تلقى NRT عربية، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أن "الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجؤوا بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات او الحسابات التي نعت استشهاد الابطال على ايدي العصابات، حيث رصد الفريق حسابات ارهابية تعلق بكل حرية".

وأضاف، أن "بعض الحسابات الداعشية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح عصابات داعش".

واوضح البيان، أن "حسابات داعش قد نشطت في الفترة الاخيرة وبدأت تستخدم صورا واسماء تتغلب على خوارزمية فيسبوك كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة من اجل عدم رصدها وبالتالي حذفها".

واشار الى أن "وجود هذا الحسابات لا يقتصر على منصة فيسبوك، بل ايضا في منصة الانستغرام، حيث توجد العديد من الحسابات ممن تستخدم خدمة Reels لنشر مقاطع قصيرة تتعلق بهم"، منوهاً إلى أن "حسابات داعش تعاود في الظهور على منصة فيسبوك كلما وجد التنظيم نوعا من التراخي في التعامل معه من قبل المنصة".

وطالب المركز، "شركة فيسبوك بضرورة زيادة الفرق البشرية التي ترصد وتتابع هذه الحسابات من اجل حظرها فورا بدلا من الاعتماد على بلاغات المستخدمين التي يتأخر الرد على مضمونها خصوصا مع زيادة العمليات العسكرية للقوات العراقية لاجتثاث بقايا خلايا داعش في بعض المناطق التي يمارس فيها عمليات الغدر والاختطاف".

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