2021/12/29 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q8O1K8UCW34

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي رمضان البدران: الاداء العام للمالكي كان طائفيا وهو يثير امتعاض الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي رمضان البدران: الاداء العام للمالكي كان طائفيا وهو يثير امتعاض الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).