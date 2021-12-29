ماهي المعرقلات التي تواجه الكتلة الصدرية في حال اصرارها على تشكيل حكومة أغلبية؟- عاجل

2021/12/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الأربعاء، وجود معرقلات تواجه الكتلة الصدرية في حال اصرارها بالذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال الحاج في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "العقبة التي تواجه الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة اغلبية هو اقناع الكتل السنية والكردية بالتحالف معهم دون وجود الإطار التنسيقي وهذا مستبعد لأن هذه الكتل أوضحت موقفها مسبقاً بشأن هذا الأمر وانها لن تميل لطرف على حساب الطرف الآخر".

وأضاف، ان "خيار الذهاب إلى المعارضة في البرلمان لأي طرف كان الإطار او التيار لن يخدم العملية السياسية ولن يخدم محافظات المكون الشيعي".

وتابع الحاج ان "مسألة المعارضة يجب ان يكون فيها اتفاق بالنسبة للكتل التي تشكل الحكومة والكتل التي ستذهب بإرادتها للمعارضة".

ولفت إلى أن "بوادر اجتماع قادة الإطار مع الصدر في الحنانة كانت ايجابيا، وربما كان هنالك اتفاق بين الطرفين لتشكيل حكومة الأغلبية الشيعية ومن ثم الذهاب لتكوين الكتل البرلمانية الأكثر عدداً".

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