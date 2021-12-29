زراعة واسط تعلن نجاح زراعة هذا النبات

2021/12/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

كشفت مديرية زراعة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، عن نجاح زراعة نبات كان يصعب زراعته في العراق.

وقال معاون مدير دائرة الزراعة في محافظة واسط حيدر الفتلاوي لـ(بغداد اليوم) "نجحنا في المحافظة وبواسطة احد المهندسين الزراعيين المبدعين بزراعة نبات البروكلي".

وأضاف ان "زراعة هذا النبات يعد لاول مرة بالعراق ، ويعد عمل نادر"، داعيا " لاستنساخ هذه التجربة وبنفس الظروف على بقية المحافظات".

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