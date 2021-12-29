الهجرة تعلق على انباء وصول وجبة جديدة من عوائل داعش لنينوى

2021/12/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلقت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، على انباء قرب وصول وجبة جديدة من عوائل داعش الى مخيمة الجدعة في الموصل، مؤكدة عدم تحديد أي موعد جديد لوصول وجبات أخرى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي جهانكير في حديث لـ(بغداد اليوم) ان حديث احد أعضاء مجلس النواب المنحل حول قرب وصول عدد من عوائل داعش إلى الموصل غير صحيح".

وأضاف انه "لم يحدد أي موعد جديد لوصول وجبة جديدة من عوائل داعش الى العراق".

وكان النائب السابق عن نينوى شيروان الدوبرداني اعلن، في وقت سابق، قرب وصول وجبة جديدة من عوائل داعش الموجودين في مخيم الهول.

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