التنسيقي يكشف الأعضاء الحاضرين في اجتماع ’منزل المالكي’

2021/12/29 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف الإطار التنسيقي، الأربعاء، أسماء الحاضرين في اجتماع منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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وذكر إعلام الإطار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 كانون الأول 2021)، ان "الحاضرين في اجتماع الاطار التنسيقي داخل منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هم كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم".

كما حضر الاجتماع، "رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وعضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق عدنان فيحان، وعيسى الفريجي".

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