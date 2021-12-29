ليبيا.. حبس وزيرة الثقافة احتياطيا بقضية فساد

2021/12/29 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، على خلفية فساد مالي وإداري.

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