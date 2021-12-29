رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يدعو لإنقاذ أفغانستان من الانهيار

2021/12/29 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردون براون، من أن الغرب “يمضي نائما نحو أكبر أزمة إنسانية في عصرنا” في أفغانستان، داعيا إلى حزمة دعم لإنقاذ البلاد من الانهيار بعد سيطرة طالبان.[…]

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