تركيا تعلن مقتل تسعة عناصر من 'حزب العمال' في العراق

2021/12/29 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا، الأربعاء، أن قواتها قتلت تسعة عناصر في "حزب العمال الكردستاني" جراء عملية نفذتها في شمال العراق.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية أن "هذه العملية المشتركة بين الاستخبارات والجيش نفذت في منطقة قارا شمال العراق"، دون شرح المزيد من التفاصيل.ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية عن تصفية ثمانية من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بحزب العمال الكردستاني) في شمال سوريا.

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