البنك المركزي يوقف العمليات والأنشطة المصرفية كافة للمصارف غير الملتزمة

2021/12/29 | 22:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعكاسه على سمعه القطاع المصرفي، رغم منحها مددا كافية لتحسين أوضاعها وأداء التزاماتها.

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