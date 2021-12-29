الإطار التنسيقي يكشف الأعضاء الحاضرين في اجتماع ’منزل المالكي’

2021/12/29 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف الإطار التنسيقي، الأربعاء، أسماء الحاضرين في اجتماع منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وذكر إعلام الإطار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحاضرين في اجتماع الاطار التنسيقي داخل منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هم كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، …

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