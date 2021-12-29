البنك المركزي يتخذ اجراء ضد عدد من البنوك

2021/12/29 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، إيقاف جميع العمليات والأنشطة للمصارف غير الملتزمة.

وذكر بيان للبنك تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (29 كانون الاول 2021)، إن" مجلس إدارة البنك المركزي العراقي استضاف خلال جلسته ليوم 2021/12/29 رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة ونائبيه".

وأضاف البيان، أن" محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف عرض أوضاع القطاع المصرفي في ظل الخطة الاصلاحية التي تبناها البنك المركزي مطلع عام 2021 لإصلاح القطاع وتوجهات مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية لغرض امتثال بعض المصارف للضوابط والتعليمات قبل السير بالإجراءات القانونية بحقها".

واوضح، ان" المجتمعين ايدوا هذا التوجه لضمان تحسين المصارف لأوضاعها المالية وتجنب الآثار الناتجة عن أداءها السلبي وانعكاسه على سمعه القطاع المصرفي، رغم منحها مددا كافية لتحسين أوضاعها وأداء التزاماتها".

واشار الى ان" المجلس قرر إيقاف كافة العمليات والأنشطة المصرفية لتلك المصارف مع منحها مهلة نهائية لمدة ثلاث أشهر لتحسين أداءها وتأمين السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماتها وزيادة رؤوس أموالها الى الحدود المطلوبة".

ولفت الى ان" قرار مجلس الإدارة وورد فيه أن المصارف التي لا تتمكن من تأمين ما مطلوب منها عليها الاندماج مع مصارف أخرى، وفي حال عدم تلبية ما ورد آنفا يتم سحب الرخصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

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