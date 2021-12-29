تركيا تعلن مقتل تسعة عناصر من “حزب العمال” في العراق

2021/12/29 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا، الأربعاء، أن قواتها قتلت تسعة عناصر في “حزب العمال الكردستاني” جراء عملية نفذتها في شمال العراق.وأكدت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية أن “هذه العملية المشتركة بين الاستخبارات والجيش نفذت في منطقة قارا شمال العراق”، دون شرح المزيد من التفاصيل.ويأتي …

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