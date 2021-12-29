2021/12/29 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مدير عام الأحوال المدنية: أصدرنا أكثر من 19 مليون بطاقة وطنية موحدة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:43

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