2021/12/29 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبية تكرّم أصحاب الإنجاز ببطولة العالم للمواي تاي في تايلاند بغداد- الزمان كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي لاعبي، ومدربي منتخب المواي تاي الذين حققوا إنجازاً لافتاً في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة أكثر من 90 دولة، بعدما حقق المنتخب العراقي وساماً ذهبياً وآخر نحاسياً عن طريق […]

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