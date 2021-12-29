2021/12/29 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهات ساخنة في الممتاز غداً والسبت الناصرية – باسم الركابي شهد الدور الاخير تسعة تغيرات في مواقع ترتيب الدوري الممتاز فيما خرج الديوانية من مستنقع النتائج وحالف الحظ.نفط ميسان لكنه عبس بوجه اربيل ليعود لمواجهة المخاطر من جديد بعد 24 ساعة تنفس فيها الصعداء واستمرت فرق الميناء و الكرخ وسامراء بغير الحالة المطلوبة.فقد […]

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