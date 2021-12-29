2021/12/29 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة لـ (الزمان): بطولة أندية العراق لفئة الناشئين كانت من حصتنا فرقياً بغداد – محسن التميمي اختتمت مؤخرا منافسات بطولة اندية العراق للرماية لفئة الناشئين والناشئات وضيفها المركز التدريبي للاتحاد المركزي في الاسكان وقد احرز فريق نادي امانة بغداد المركز الاول في منافسات الفرقي لفعالية البندقية الهوائية للناشئين، فيما احرز فريق الامانة لفئة الناشئات المركز […]

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