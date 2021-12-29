ذي قار.. القوات الامنية تقبض على مجموعة تعرضت لشركة نفطية

2021/12/29 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، الاربعاء، القبض على مجموعة اعتدت على إحدى الشركات النفطية الأجنبية.

وأكد الغزي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أن "القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى المجموعة الاجرامية التي اعتدت على الشركة الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي في حقول المحافظة النفطية".

وأضاف، أن "إدارة المحافظة لن تسمح بأي حالة اعتداء على أي شركة أجنبية تعمل في حدود المحافظة".

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