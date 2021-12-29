القبض على 4 من مهربي الاثار غربي العراق

2021/12/29 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع، الأربعاء، القبض على أربعة من مهربي الآثار في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أن "قوة مشتركة من الفوج الأول للواء المشاة الثامن والعشرين لفرقة المشاة السابعة، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار، خرجت لتنفيذ واجب أمر قبض وتحري على أربعة متهمين وفق المادة 41 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، انه "بعد البحث ألقي القبض عليهم، ووجد بحوزتهم مسدس عيار 9 ملم، ورمانة هجومية، وقطعة أثرية (مخطوطة)".

وأشارت الوزارة إلى أنها "سلمت المتهمين والمبرزات الجرمية لقسم الجريمة المنظمة في قضاء القائم".

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