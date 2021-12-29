2021/12/29 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، طلبا الى الحكومة لشأن شريحة المحاضرين.وقال الحكيم في “تغريدة” له بتويتر وتابعها “النور نيوز” نتضامن مع المطالب المشروعة لشريحة المحاضرين المجانيين”.وأضاف الحكيم قائلا: “نطالب الحكومة والجهات المعنية بالنظر في مطالبهم وطمأنتهم والعمل على توفير المخصصات المالية الكفيلة باحتواء أزمتهم وتثمين جهودهم في …

ظهرت المقالة الحكيم يطالب بتوفير المخصصات المالية لشريحة المحاضرين المجانيين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطالب بتوفير المخصصات المالية لشريحة المحاضرين المجانيين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطالب بتوفير المخصصات المالية لشريحة المحاضرين المجانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).