انقطاع تام للكهرباء منذ أربعة أيام في أغلب مناطق بغداد - عاجل

2021/12/29 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشهدت العديد من مناطق العاصمة بغداد، لليوم الرابع على التوالي انقطاعا تاما للطاقة الكهربائية في وقت التزمت وزارة الكهرباء الصمت.

وذكر مراسلو (بغداد اليوم)، ان، العديد من مناطق العاصمة بغداد تشهد انقطاعا تاما للطاقة الكهربائية الوطنية وسط تذبذب خطوط الطاقة من المولدات الاهلية.

وأضافوا ان، انقطاع الطاقة يدخل يومه الرابع على التوالي على مدار الساعة.وأشاروا إلى انه، من بين تلك المناطق الدورة وحي الجهاد والخضراء والعامرية والسيدية والشعب والمشتل وحي اور والحسينية.

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