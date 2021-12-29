2021/12/29 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4r-T5JRZW5Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ربما لن تكون الاخيرة.. تسجيلات صوتية مسربة لسياسيين تحاكي طرق توزيع المناصب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ربما لن تكون الاخيرة.. تسجيلات صوتية مسربة لسياسيين تحاكي طرق توزيع المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).