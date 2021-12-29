بـ 10 محاور.. العتبة الحسينية تقيم مؤتمرا لمكافحة التطرف في العراق

2021/12/29 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تُجري العتبة الحسينية تحضيراتها، لعقد مؤتمر "القاعد وداعش..



تهديد للسلم المجتمعي"، لمحاربة التطرف في العراق، والمقرر عقده في شباط المقبل.

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وقال معاون رئيس قسم الشؤون الدينية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر علي القرعاوي لموقع "الأئمة الاثنا عشر": "عقد الاجتماع الأول لمناقشة الأبحاث التي قدمت إلى اللجنة العلمية وكان بحضور الدكتور عباس الدعمي رئيس اللجنة العلمية ورئيس اللجنة التحضيرية".

وأضاف: "ناقشنا أكثر من 137 عنواناً لبحوث وملخصات بحوث وتمت مداولتها والتأكد من محاورها".

وأشار القرعاوي إلى أن "اللجنة حددت عشرة محاور تتضمن العقدي والفكري والنفسي والآثاري والاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الإعلامي وغيرها".

وأضاف، " تم تبويب هذه العناوين والملخصات حسب المحاور المحددة بعد مراجعتها ومداولتها"، مؤكداً أن "لجان المؤتمر ماضية بإعداد التحضيرات لحين عقده في 22 شباط 2022.

وسيركز المؤتمر على مجموعة من التوصيات للوقاية من التطرف والإرهاب في العراق وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق ما نقل الموقع.

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