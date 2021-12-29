تمثال لرونالدو في الهند يثير انتقادات

2021/12/29 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سلطات ولاية غوا في غرب البلاد عن تمثال للاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهدف "إلهام الشباب" لكن الخطوة قوبلت بانتقادات

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