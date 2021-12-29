الفجوة الطّبقية في تونس، بعد الإنتفاضة - الطاهر المعز

2021/12/29 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس - بعض الأرقام عن مظاهر التفاوت الطّبقينشر موقع "الوكالة الفرنسية للتنمية" ( حكومية، تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية ) يوم الخامس من كانون الثاني/يناير 2021، دراسة أعدّها أربعة باحثين تونسيين (ربما بطلب من الوكالة، على الأرجح)، حول انعدام المُساواة بالبلاد، اعتمادًا على البيانات الرسمية الحكومية (معهد الإحصاء، وزارة المالية...) وتم تحليل عدم المُساواة، وفقًا لبعض المعايير، غير المالية ( ......





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