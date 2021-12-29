الغزي يشيد بالمشروعات التي تشرف عليها العتبة العباسية المقدسة

2021/12/29 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بالمشروعات التي تشرف عليها العتبة العباسية المقدسة.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، وفد العتبة العباسية المقدسة، وأشاد بالمشروعات التي تشرف عليها العتبة، لا سيما التي لها تماس مباشر مع حياة المواطنين، وتسخير إمكاناتها عبر تقديم كافة الخدمات الطبية والصحية، إضافة إلى المشروعات الخيرية وتقديم الإسناد إلى المؤسسات الرسمية أثناء الفعاليات المختلفة."وأكد الغزي، بحسب البيان، استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتقديم جميع أنواع الإسناد إلى العتبة، عبر التنسيق المباشر مع الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم إلى جامعة الكفيل واستحداث عدد من الكليات بمختلف التخصصات، لدعم القطاع التعليمي في العراق.

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