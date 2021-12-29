2021/12/29 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، أن هيئة الكمارك اعتمدت آلية جديدة مخفضة لرسوم تسجيل العجلات غير الأصولية.

وقال مدير الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة العقيد محمد عبد الكريم في لقاء متلفز تابعه NRTعربية، اليوم (29 كانون الاول 2021)، ان "مديرية المرور العامة اصدرت التعليمات الخاصة حول المادة 48 من الموازنة لتسجيل المركبات غير الاصولية"، لافتا الى ان "الرسوم التي تجبيها هيئة الكمارك تختلف عن الرسوم التي تاخذها المرور".

واضاف، انه "نستوفي فقط الرقم السيادي على كل سيارة 500 الف دينار عن كل اسطوانة في ماكنة المركبة"، لافتا الى ان "الرسم الكمركي في السابق كان يصل الى 7 ملايين وبعد التخفيض اصبح مليونا و600 الف للسيارة 4 سلندر".

واوضح، ان "هيئة الكمارك لديها تعليمات خاصة بتسجيل السيارات"، مؤكدا ان "الكمارك اعتمدت الية جديدة مخفضة لرسوم تسجيل العجلات غير الاصولية".

واشار الى سعي مديرية المرور العامة لتسجيل اكبر عدد من السيارات غير الأصولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكشف الية جديدة لرسوم تسجيل العجلات غير الأصولية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكشف الية جديدة لرسوم تسجيل العجلات غير الأصولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).