تحديد موعد المباشرة باعمار طريق بغداد - كركوك

2021/12/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، اليوم الأربعاء، عزمها المباشرة بتأهيل طريق بغداد كركوك بطول 400 كم خلال أسبوعين بكلفة 109 مليار دينار.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم، في حديث لوكالة الانباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "طريق بغداد - كركوك ستتم المباشرة بتأهيله بطول 400 كيلومتر، حيث سيشهد هذا الطريق أكبر عملية تأهيل تقوم بها دائرة الطرق والجسور منذ أكثر من 30 عاما".

وأضاف انه "منذ سنة 1990 لم يؤهل طريق بطول 400 كيلومتر دفعة واحدة"، مشيرا الى ان "عملية تأهيل طريق بغداد - كركوك، ستشمل قلع المقاطع المتضررة واعادة انشائها، واستخدام مادة البولمر المحسنة للقير التي تقاوم الاحمال الكبيرة، ونصب مواقع للسيطرات نظامية، واعمال التخطيط وتأسيس وتنظيم مداخل المدن المار بها الطريق، وصيانة الجسور على الطريق كله".

وأفاد ان "الطريق سيشهد عملية تأهيل كاملة من قبل شركات عراقية متخصصة بكوادر وآليات ولديها تجارب ناجحة جدا في مجال الطرق والجسور ستنفذ طريق بغداد – كركوك"، لافتا الى ان "المشروع قسم لأربعة مقاطع متفرقة توزعت على عدة شركات، فهنالك مقطع كلفته 40 مليارا ومقطع كلفته 19 مليارا ومقطع كلفته 50 مليارا".

وتابع، أن "مدة مشروع طريق بغداد - كروك، ستكون كحد اعلى في بعض المقاطع 400 يوم ومقاطع 800 يوم تقريبا".

وأوضح، أن "هناك خطة صيانة أطلقناها لتأهيل 60 مشروعاً في عموم العراق، وهذه الخطة توقفت منذ عام 2013، لكن الدائرة أطلقت الخطة من جديد وسنباشر في تأهيل تحويلة المحمودية طريق نجف - ديوانية خلال الشهر القادم، وسنباشر بطريق الحر - كمالية في كربلاء، وصيانة نفق العلاوي في بغداد وجسر كرمة علي في البصرة وجسر الخضر في السماوة، فضلا عن مشاريع كثيرة".

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