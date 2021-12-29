رسميًا .. تخفيض نسبة حضور الجماهير في مباريات الليجا بسبب كورونا

2021/12/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت وزارة الصحة الإسبانية تقليل مدة الحجر الصحي في إسبانيا للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وتخفيض سعة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الإسباني.

وكان العديد من لاعبي الفرق الإسبانية قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة، لعل أبرزهم كورتوا وفينيسيوس وفالفيردي وكامافينجا، من ريال مدريد، ,وألبا وديمبيلي وداني الفيس وأومتيتي ولونجليه وبالدي وجافي، من برشلونة.وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن وزارة الصحة قررت تقليل مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام فقط بدلًا من 10 أيام.

وقالت الصحيفة أن هذه المدة ستسري على جميع من أصيبوا بالفيروس، حتى إذا كانو قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وكان ينص القانون الإسباني في الفترة الماضية على ضرورة دخول اللشخص المصاب بفيروس كورونا إلى فترة عزل تمتد إلى 10 ايام.ومن جهة أخرى، قررت أيضًا وزارة الصحة أنه سيتم تخفيض سعة حضور الجماهير في المباريات بنسبة 25 %، حيث قامت إسبانيا بتحديد 75 % من المدرجات في الملاعب متاحة للجماهير.

لكن بالنسبة لإقليم الباسك، تم تخفيض السعة إلى 50 %، ويتم دراسة التخفيض إلى 70 % في إقليم كتالونيا في الوقت الحالي، حسب تقرير الصحيفة.

ووفقًا للتقرير، فإن الوزارة أعلنت أن هذا القرار سيكون ساري بداية من 1 يناير المقبل وحتى يوم 31 من نفس الشهر، بداية من مباراة فالنسيا ضد إسبانيول التي ستلعب يوم الجمعة المقبلة 31 ديسمبر.

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