2021/12/29 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، الأربعاء، أن محاولات عرقلة عمل الفرقة ستفشل، مشيراً إلى إجهاض الانشقاق الذي حصل من بعض العناصر بشكل تام.

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وقال الزيدي في كلمة خلال لقائه شيوخ ووجهاء واسط نقلها إعلام الفرقة تابعها "ناس"، (29 كانون الأول 2021): "كل العالم ممتن للعراقيين لأنهم أعطوا الدماء لدفع خطر داعش بالنيابة عنهم، ونحن ندفع ضريبة الالتزام بالوطن والانتماء للعتبة العباسية المقدسة والمرجعية العليا".

وأضاف، "نحرص على أن نمثل صدق ارتباطنا بالمرجعية العليا وكل العراقيين لاحظوا هذا الأمر من خلال قتالنا إلى جنب إخواننا من مختلف أطياف الشعب العراق".

وتابع، "جميع المحافظات العراقية التي تواجدنا فيها خلال معاركنا ضد داعش تمسكت بمقاتلينا وأصروا على بقائنا فيها، وأهالي قضاء النخيب رفضوا انسحابنا وكذلك في صلاح الدين وباقي المحافظات".

وأوضح، "الذين قادوا ودعموا الانشقاق الفاشل كانوا يعتقدون أن هذا التحرك سيضعف الفرقة إلا أنهم غفلوا تماماً عن حقيقة أن قوة فرقة العباس القتالية ليست بعدد المقاتلين بل بالعنوان والجهة الشرعية التي تدعمها".

وأشار إلى أنه "أجهضنا التمرد بأقل عدد من المقاتلين والجهة المحرضة تتخفى خلف وكالات ووسائل إعلام مدعومة بأموال المجاهدين وحقوقهم".

وتابع، "ماضون بمشروعنا الوطني وكل محاولات عرقلة مسيرة فرقة العباس القتالية ستفشل تماماً ووضعنا أقوى من السابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميثم الزيدي: ماضون بالمشروع الوطني.. أجهضنا التمرد والمحرضون يتسترون بوسائل إعلام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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