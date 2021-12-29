بايدن يبحث

2021/12/29 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن لشبكة "سي أن أن"، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن سيجري مكالمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس لبحث عدد من الموضوعات.

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