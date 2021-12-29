2021/12/29 | 23:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _G50e6Um3ms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيناريوهات تشكيل الحكومة الاتحادية ما بين التوافقية والأغلبية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيناريوهات تشكيل الحكومة الاتحادية ما بين التوافقية والأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).