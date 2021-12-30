رغد صدام حسين توجه رسالة للعراقيين والعرب في ذكرى إعدام والدها

2021/12/29 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، في كلمة بمناسبة ذكرى إعدامه في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، أن محبة الناس لوالدها "ازدادت" بعد إعدامه و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا​​​​​​​".

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