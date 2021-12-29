توقعات بعودة فرص هطول الامطار مع غزارة في هذه المناطق

2021/12/29 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الاربعاء، الى توقعات بعودة هطول الامطار اعتبارا من فجر وصباح الخميس مصحوبا بفترات من الغزارة.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (29 كانون الاول 2021)، ان "الاجواء ستستمر مابين غائمة وغائمة جزئيا في عموم المدن، وعودة فرص هطول الامطار اعتبارا من فجر وصباح الخميس في جنوب غرب البلاد وبادية الجنوب، مصحوبا بفترات من الغزارة، ثم تتجه فرص الامطار نحو باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط خلال النهار".

وأضاف، "ثم تشمل ايضا العاصمة بغداد و واسط خلال المساء، هي عموما امطار متفاوته مابين خفيفة الى معتدلة، تاخذ طابع الاستمرارية (الديم)".

وحذر عطية " من غزارة متوقعة في نهار الخميس ببعض الاماكن من مدن البصرة وذي قار وجنوب ميسان وكذلك بادية الجنوب صباحا".

وأوضح، ان "فرص الامطار ستتوقف خلال ساعات مساء الخميس والليل، مع استمرار تواجد السحب في الاجواء وبرودة نسبية متوقعة ايضا مع استمرار درجات الحرارة على حالها".

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