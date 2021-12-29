حراك متسارع لتشكيل الحكومة.. الصدر يريد إقصاء المالكي والعامري “حائر”

2021/12/29 | 23:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز يتسارع حراك الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة، عبر زيارات ولقاءات متكررة، كان أبرزها زيارة وفد من الإطار التنسيقي إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في مقر إقامته بالنجف، فيما تسربت معلومات متضاربة عن الاجتماع، الذي توجهت أنظار العراقيين إليه.ويوم الاثنين، أنهت المحكمة الاتحادية أزمة النتائج، وصادقت على أسماء المرشحين إلى مجلس النواب، فيما …

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الصدر يريد إقصاء المالكي والعامري “حائر” أولاً على النور نيوز.

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