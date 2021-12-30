رئيس الكتلة الصدرية: متضامنون مع المحاضرين

2021/12/30 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدث رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الأربعاء، عن "خطة" لتوفير فرص عمل للخريجين.

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وقال العذاري في تدوينة تابعها "ناس"، (29 كانون الأول 2021)، "كنا وما زلنا مع توفير فرص عمل ووظائف تليق بالفرد العراقي وحسب استحقاقه وخصوصاً الخريجين منهم ضمن خطة مدروسة من قبل الحكومة لضمان التوزيع العادل والصحيح، وبناء دولة مؤسسات من خلال الكفاءات العلمية".

وختم العذاري تدوينته بوسم "متضامنين مع المحاضرين".

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