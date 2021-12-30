البنك المركزي العراقي يقرر إيقاف جميع عمليات المصارف غير الملتزمة

2021/12/30 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع العمليات والأنشطة للمصارف غير الملتزمة.وذكر البنك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي استضاف خلال جلسته ليوم 2021/12/29 رئيس رابطة المصارف …

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