إيلون ماسك يكشف اسم شخص يتوقع أن يكون مبتكر بيتكوين

2021/12/30 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رجل الأعمال، إيلون ماسك، أنه يعتقد أن "عالم الحاسوب، نيك زابو، قد يكون هو ساتوشي ناكاموتو، المبتكر الغامض لعملة بيتكوين الرقمية"، وفق تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر".

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